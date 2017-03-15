Аудит 7 госпредприятий проведут в Удмуртии после банкротства «Чепецкого управления строительства»

Главная роль в этом процессе отводится министерству имущественных отношений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют провести аудит в отношении 7 государственных организаций. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики, главная роль в этом процессе отводится министерству имущественных отношений.

По словам премьер-министра региона Виктора Савельева, сейчас профильным ведомствам и министерству имущественных отношений по ряду объективных причин не всегда удаётся контролировать работу муниципальных предприятий и государственных учреждений, где возникают юридические и финансовые нарушения. «Пример яркий Чепецкого управления строительства показывает это - мы не в состоянии контролировать процесс, когда туда приходит независимый директор, независимые частично собственники и начинают свою политику вести. Поэтому и необходимо проводить инициативный аудит, который позволит понимать истинное состояние дел на предприятиях», - отметил премьер-министр.

Напомним, что в настоящее время в ЧУС завершается процедура банкротства.