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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии вновь запустили акцию по сбору школьных принадлежностей для ребят из малообеспеченных семей

13:16, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии вновь запустили акцию по сбору школьных принадлежностей для ребят из малообеспеченных семей
13:16, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#первоклассники\n#помощь\n#школа
Источник фото: ИИ
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Подарить канцелярию, одежду и обувь можно до 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь стартовала благотворительная акция «Скоро в школу!» (0+). Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

Цель акции — помочь семьям собрать ребят в первый класс. Особое внимание уделяют детям из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников СВО и других льготных категорий.

Все неравнодушные могут подарить будущим школьникам новые канцелярские товары и наборы для детского творчества, а также новые или в отличном состоянии портфели, спортивный инвентарь, одежду и обувь для школы. Всё это принимают в филиалах Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, Республиканском центре социальной реабилитации и адаптации.

Также канцелярские принадлежности принимают в Штабе общественной поддержки по улице Наговицына, 9 в Ижевске. Сюда можно принести тетради, альбомы для рисования, пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, пластилин и другое.

Сбор вещей ведётся до 1 сентября. 

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13:16, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Удмуртия\n#первоклассники\n#помощь\n#школа