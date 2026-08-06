Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Символ перемен, которые начинаются с нас Лонгрид Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид

Разорванные купюры послужили поводом для ижевчанина выбросить щенка из окна

12:07, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Разорванные купюры послужили поводом для ижевчанина выбросить щенка из окна
12:07, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#уголовное дело\n#Удмуртия\n#собака
Источник фото: ИИ
84
0

Деньги и собака были оставлены без присмотра.

Ижевск. Удмуртия. Следователи установили причину, по которой житель Ижевска выкинул свою собаку из окна. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

По версии следствия, в марте 2026 года пьяный 36-летний мужчина выбросил своего щенка из окна 9-го этажа. Поводом для этого послужило то, что домашний питомец, который остался без присмотра, разорвал лежащие на столе бумажные купюры. 

От полученных травм щенок умер.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель»). В июне жителя Ижевска задержали. Сейчас дело направлено мировому судье. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:07, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#уголовное дело\n#Удмуртия\n#собака