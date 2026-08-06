Ижевск. Удмуртия. Следователи установили причину, по которой житель Ижевска выкинул свою собаку из окна. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

По версии следствия, в марте 2026 года пьяный 36-летний мужчина выбросил своего щенка из окна 9-го этажа. Поводом для этого послужило то, что домашний питомец, который остался без присмотра, разорвал лежащие на столе бумажные купюры.

От полученных травм щенок умер.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель»). В июне жителя Ижевска задержали. Сейчас дело направлено мировому судье.