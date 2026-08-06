Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» подписал соглашение с одним из крупнейших фармацевтических производителей России о совместном производстве новых форм лекарственных средств, в частности, быстродействующих обезболивающих средств в виде быстрорастворимых сублингвальных полосок QuikMed, и хирургического гемостатического материала рассасывающегося типа QuikMed.

Как сообщается на сайте концерна, данное сотрудничество позволит ведущему оборонному холдингу страны нарастить объём выпуска медицинских изделий и лекарственных форм в 10 раз, что существенно снизит зависимость от импортных медицинских изделий.

«Стоимость рассасывающихся гемостатических губок QuikMed в 2–2,5 раза ниже импортных аналогов. Они производятся из отечественного сырья высокой степени очистки, их выпуск независим от зарубежных оборудования и программного обеспечения. В настоящее время изделия проходят испытания и апробацию в учреждениях здравоохранения исторических территорий России, а также регионов, непосредственно прилегающих к зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обезболивающие полоски QuikMed концерна «Калашников» принимаются путём размещения на слизистой в ротовой полости. Они предназначены для купирования болевого синдрома сильной и умеренной выраженности (глубокие раны, ушибы, переломы, зубная боль, боли в послеоперационном периоде, онкологические боли, боли в мышцах, суставах и другие) и могут использоваться при оказании первой помощи, в ходе эвакуации или при лечении в стационаре. Скорость достижения терапевтического эффекта полосок на 95% выше, чем у таблеточных форм и может быть сопоставима только с инъекционной формой введения лекарства.

Напомним, концерн «Калашников» запатентовал первое в России обезболивающее в виде пастилок.