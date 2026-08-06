Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Символ перемен, которые начинаются с нас Лонгрид Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид

Концерн «Калашников» нарастит выпуск медицинских изделий и лекарственных форм в 10 раз

09:30, 06 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Концерн «Калашников» нарастит выпуск медицинских изделий и лекарственных форм в 10 раз
09:30, 06 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
118
0
#Концерн «Калашников»\n#лекарства
Источник фото: концерн «Калашников»
118
0

Предприятие выпускает рассасывающиеся гемостатические губки.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» подписал соглашение с одним из крупнейших фармацевтических производителей России о совместном производстве новых форм лекарственных средств, в частности, быстродействующих обезболивающих средств в виде быстрорастворимых сублингвальных полосок QuikMed, и хирургического гемостатического материала рассасывающегося типа QuikMed.

Как сообщается на сайте концерна, данное сотрудничество позволит ведущему оборонному холдингу страны нарастить объём выпуска медицинских изделий и лекарственных форм в 10 раз, что существенно снизит зависимость от импортных медицинских изделий.

«Стоимость рассасывающихся гемостатических губок QuikMed в 2–2,5 раза ниже импортных аналогов. Они производятся из отечественного сырья высокой степени очистки, их выпуск независим от зарубежных оборудования и программного обеспечения. В настоящее время изделия проходят испытания и апробацию в учреждениях здравоохранения исторических территорий России, а также регионов, непосредственно прилегающих к зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обезболивающие полоски QuikMed концерна «Калашников» принимаются путём размещения на слизистой в ротовой полости. Они предназначены для купирования болевого синдрома сильной и умеренной выраженности (глубокие раны, ушибы, переломы, зубная боль, боли в послеоперационном периоде, онкологические боли, боли в мышцах, суставах и другие) и могут использоваться при оказании первой помощи, в ходе эвакуации или при лечении в стационаре. Скорость достижения терапевтического эффекта полосок на 95% выше, чем у таблеточных форм и может быть сопоставима только с инъекционной формой введения лекарства.

Напомним, концерн «Калашников» запатентовал первое в России обезболивающее в виде пастилок.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 06 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
118
0
#Концерн «Калашников»\n#лекарства