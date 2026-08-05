Глазов. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Глазова, который напал на человека с молотком и мачете. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В июне 2026 года 23-летний житель Глазова напал на незнакомого 18-летнего студента в подъезде многоквартирного дома. Злоумышленник ударил парня молотком по лицу, а затем начал угрожать ножом-мачете и требовал передать деньги.

Вскоре обвиняемого задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»). Глазовский районный суд приговорил жителя Глазова к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.