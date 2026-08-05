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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За нападение на студента с молотком и мачете житель Глазова получил срок

17:47, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За нападение на студента с молотком и мачете житель Глазова получил срок
17:47, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#нападение\n#наказание
Источник фото: ИИ
28
0

Он проведёт в колонии 2,5 года.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Глазова, который напал на человека с молотком и мачете. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В июне 2026 года 23-летний житель Глазова напал на незнакомого 18-летнего студента в подъезде многоквартирного дома. Злоумышленник ударил парня молотком по лицу, а затем начал угрожать ножом-мачете и требовал передать деньги.

Вскоре обвиняемого задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»). Глазовский районный суд приговорил жителя Глазова к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

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17:47, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#нападение\n#наказание