Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединится к всероссийской переписи воробьёв «Воробьи на кустах» (0+). Как сообщает Минприроды республики, акция пройдет с 8 по 16 августа 2026 года.

«Это ежегодная экопросветительская акция, объединяющая усилия учёных и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности домóвого и полевого воробья в России», — пояснили в министерстве.

Как принять участие:

- найдите воробьёв, сфотографируйте или запишите их на видео, посчитайте количество;

- постарайтесь определить вид воробья;

- определите и запишите координаты;

- передайте сведения через сайт;

- получите именной сертификат участника с личной статистикой.

За участие в акции можно получить начисление верифицированных волонтёрских часов.

Инструкции доступны по ссылке.

В поиске удобно использовать онлайн-карту наблюдений.

Отметим, что полевой и домóвый воробьи отличаются цветом головы, рисунком на щеках и размером чёрного пятна на горле. Домовый воробей крупнее, имеет серую шапочку у самца, а полевой — мельче, с каштановой шапочкой и черной «серёжкой» на щеке.