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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Во всероссийской переписи воробьёв приглашают принять участие жителей Удмуртии

15:30, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Во всероссийской переписи воробьёв приглашают принять участие жителей Удмуртии
15:30, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Удмуртия\n#птицы
Источник фото: ИИ
57
0

Акция пройдёт с 8 по 16 августа.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединится к всероссийской переписи воробьёв «Воробьи на кустах» (0+). Как сообщает Минприроды республики, акция пройдет с 8 по 16 августа 2026 года.

«Это ежегодная экопросветительская акция, объединяющая усилия учёных и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности домóвого и полевого воробья в России», — пояснили в министерстве.

Как принять участие:
- найдите воробьёв, сфотографируйте или запишите их на видео, посчитайте количество;

- постарайтесь определить вид воробья;
- определите и запишите координаты;
- передайте сведения через сайт;
- получите именной сертификат участника с личной статистикой.

За участие в акции можно получить начисление верифицированных волонтёрских часов.

Инструкции доступны по ссылке.
В поиске удобно использовать онлайн-карту наблюдений.

Отметим, что полевой и домóвый воробьи отличаются цветом головы, рисунком на щеках и размером чёрного пятна на горле. Домовый воробей крупнее, имеет серую шапочку у самца, а полевой — мельче, с каштановой шапочкой и черной «серёжкой» на щеке.

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15:30, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Удмуртия\n#птицы