Акция пройдёт с 8 по 16 августа.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединится к всероссийской переписи воробьёв «Воробьи на кустах» (0+). Как сообщает Минприроды республики, акция пройдет с 8 по 16 августа 2026 года.
«Это ежегодная экопросветительская акция, объединяющая усилия учёных и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности домóвого и полевого воробья в России», — пояснили в министерстве.
Как принять участие:
- найдите воробьёв, сфотографируйте или запишите их на видео, посчитайте количество;
- постарайтесь определить вид воробья;
- определите и запишите координаты;
- передайте сведения через сайт;
- получите именной сертификат участника с личной статистикой.
За участие в акции можно получить начисление верифицированных волонтёрских часов.
Инструкции доступны по ссылке.
В поиске удобно использовать онлайн-карту наблюдений.
Отметим, что полевой и домóвый воробьи отличаются цветом головы, рисунком на щеках и размером чёрного пятна на горле. Домовый воробей крупнее, имеет серую шапочку у самца, а полевой — мельче, с каштановой шапочкой и черной «серёжкой» на щеке.
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