Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спал ажиотаж по бензину. Об этом сообщила в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова.

«Мы приблизились к нормальному ежесуточному потреблению. Для Удмуртии это чуть более 1 000 тонн бензина в сутки. Благодарю наши топливные компании, которые смогли нарастить количество поступающего топлива. До пятницы будем внимательно смотреть на устойчивость этой системы. А затем вернёмся к вопросу о канистрах», — отметила Ольга Викторовна.

Она подчеркнула, что сейчас очереди на заправках в утренние часы существенно сократились. Задача для руководства республики — пересмотреть логистику так, чтобы большинство АЗС оставались загруженными бензином и в вечернее время. Ситуация будет находиться на личном контроле министра промышленности и торговли Виктора Лашкарёва.

«Все специальные службы, а также школьные автобусы запасом топлива уже обеспечены, это безусловный приоритет. В те районы республики, где представлена только одна из федеральных сетей, а такие у нас есть, топливо будет направляться в первую очередь. Ситуации, когда в райцентре сутки нет бензина, мы должны исключить», — подчеркнула Ольга Абрамова.