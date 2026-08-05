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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии готовы вернуться к «вопросу о канистрах» на тему бензина

12:40, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии готовы вернуться к «вопросу о канистрах» на тему бензина
12:40, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#бензин
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
192
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Руководитель республики призвала пересмотреть логистику.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спал ажиотаж по бензину. Об этом сообщила в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова.

«Мы приблизились к нормальному ежесуточному потреблению. Для Удмуртии это чуть более 1 000 тонн бензина в сутки. Благодарю наши топливные компании, которые смогли нарастить количество поступающего топлива. До пятницы будем внимательно смотреть на устойчивость этой системы. А затем вернёмся к вопросу о канистрах», — отметила Ольга Викторовна.

Она подчеркнула, что сейчас очереди на заправках в утренние часы существенно сократились. Задача для руководства республики — пересмотреть логистику так, чтобы большинство АЗС оставались загруженными бензином и в вечернее время. Ситуация будет находиться на личном контроле министра промышленности и торговли Виктора Лашкарёва.

«Все специальные службы, а также школьные автобусы запасом топлива уже обеспечены, это безусловный приоритет. В те районы республики, где представлена только одна из федеральных сетей, а такие у нас есть, топливо будет направляться в первую очередь. Ситуации, когда в райцентре сутки нет бензина, мы должны исключить», — подчеркнула Ольга Абрамова.

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12:40, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
192
0
#Удмуртия\n#бензин