Ижевск. Удмуртия. На Всероссийском фестивале-конкурсе любительского циркового искусства «Под куполом» (0+) в Ижевске выступят коллективы из 17 регионов. Об этом в своих соцсетях рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Напомним, что фестиваль проведут с 4 по 6 сентября в Государственном цирке Удмуртии. Республику представят четыре коллектива: «Сюрприз», «Гротеск», «Арлекино» и студия Государственного цирка Удмуртии.

Артисты будут состязаться в семи жанрах, посетят мастер-классы и побывают на «Вечере дружбы», на котором познакомятся с удмуртскими традициями. Оценивать выступления будет звёздное жюри во главе с Народным артистом России Владимиром Довейко.