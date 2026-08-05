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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Любительские цирковые коллективы из 17 регионов покажут себя на фестивале «Под куполом» в Ижевске

12:50, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Любительские цирковые коллективы из 17 регионов покажут себя на фестивале «Под куполом» в Ижевске
12:50, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#цирк\n#соревнования
Источник фото: ИА «Сусанин»
205
0

Они будут соревноваться в 7 жанрах.

Ижевск. Удмуртия. На Всероссийском фестивале-конкурсе любительского циркового искусства «Под куполом» (0+) в Ижевске выступят коллективы из 17 регионов. Об этом в своих соцсетях рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Напомним, что фестиваль проведут с 4 по 6 сентября в Государственном цирке Удмуртии. Республику представят четыре коллектива: «Сюрприз», «Гротеск», «Арлекино» и студия Государственного цирка Удмуртии.

Артисты будут состязаться в семи жанрах, посетят мастер-классы и побывают на «Вечере дружбы», на котором познакомятся с удмуртскими традициями. Оценивать выступления будет звёздное жюри во главе с Народным артистом России Владимиром Довейко. 

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12:50, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#цирк\n#соревнования