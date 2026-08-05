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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Трое подростков плавали по городскому пруду Воткинска на одном сапе

09:50, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Трое подростков плавали по городскому пруду Воткинска на одном сапе
09:50, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
78
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруд\n#подростки\n#спасатели
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Спасатели сопроводили их на сушу и провели воспитательную беседу.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске обнаружили трёх подростков, плавающих на сапе по городскому пруду. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Об экстремальном развлечении подростков спасателям сообщили 4 августа. Трое парней плавали на одном сапборде по пруду Воткинска. При этом на них не было спасательных жилетов.

Дежурная смена вышла на катере в акваторию. Детей обнаружили у берега. С ними провели профилактическую беседу и безопасно сопроводили на сушу.

Спасатели напоминают, что во время отдыха у воды дети должны находиться под постоянным контролем взрослых. На сапборде может кататься лишь один человек, так как перегруз делает доску неуправляемой. 

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09:50, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруд\n#подростки\n#спасатели