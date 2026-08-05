Спасатели сопроводили их на сушу и провели воспитательную беседу.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске обнаружили трёх подростков, плавающих на сапе по городскому пруду. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.
Об экстремальном развлечении подростков спасателям сообщили 4 августа. Трое парней плавали на одном сапборде по пруду Воткинска. При этом на них не было спасательных жилетов.
Дежурная смена вышла на катере в акваторию. Детей обнаружили у берега. С ними провели профилактическую беседу и безопасно сопроводили на сушу.
Спасатели напоминают, что во время отдыха у воды дети должны находиться под постоянным контролем взрослых. На сапборде может кататься лишь один человек, так как перегруз делает доску неуправляемой.
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