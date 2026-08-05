Глазов. Удмуртия. В Глазове и Воткинске установили посты мониторинга атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии.

«Специалисты Регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга Управления Минприроды Удмуртии совместно с представителями завода-изготовителя и подрядных организаций выполнили установку автоматических постов мониторинга», — говорится в сообщении.

Места размещения оборудования определили с учётом особенностей городской среды, расположения потенциальных источников выбросов, интенсивности транспортных потоков, розы ветров и необходимости контроля качества воздуха в местах постоянного пребывания людей.

В Глазове точку мониторинга разместили на территории детского сада № 56, а в Воткинске — на территории школы № 5.

«Автоматические посты в непрерывном режиме контролируют содержание основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Одновременно станции фиксируют метеорологические параметры, влияющие на их распространение: температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра», — отметили в Минприроды УР.

В министерстве подчеркнули, что полученные данные позволяют в режиме реального времени оценивать качество атмосферного воздуха, выявлять возможные превышения концентраций и формировать достоверную картину экологической обстановки.