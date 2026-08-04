Ижевск. Удмуртия. В первом полугодии 2026 года в производстве мировых судей Удмуртии находилось 162 тыс. дел и материалов. Статистику приводит Главное управление юстиции республики.

Больше всего пришлось на гражданские дела — 80 604. Также мировые судьи рассмотрели 29 170 дел об административных правонарушениях и 1 383 уголовных дела.

Кроме того, в производстве находилось 64 административных дела по КАС РФ и 50 674 других материала.

Среднемесячная нагрузка на одного мирового судью в республике составила 345 дел и материалов.