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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Добровольцы Удмуртии помогли женщине, которая заблудилась в поле и стала плохо себя чувствовать

16:55, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Добровольцы Удмуртии помогли женщине, которая заблудилась в поле и стала плохо себя чувствовать
16:55, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
26
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#спасатели\n#помощь
Источник фото: Управление поисково-спасательных отрядов УР
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Она была в километре от СНТ, но уже не могла дойти до туда самостоятельно.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе добровольцы-спасатели помогли женщине, которая заблудилась в поле. Об этом сообщает Управление поисково-спасательных отрядов Удмуртии. 

Заявка на поиск поступила 3 августа около 17:00. Женщина заблудилась в поле рядом с СНТ «Витамин». На жаре она потеряла ориентиры и обратилась в службу «112». Так как батареи на телефоне пропавшей оставалось мало, картографы быстро установили точку местонахождения с помощью приложения. 

Оказалось, что до СНТ чуть больше километра, но из-за жары женщине стало плохо. Добровольцы поисково-спасательного отряда ДПСО «Ижевск» быстро приехали на место, нашли потерявшуюся и эвакуировали её. Медицинская помощь женщине не потребовалась. 

Отмечается, что добровольцы управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии фиксируют увеличение заявок на поиск в природной среде. Только за последние три дня им поступило более 15 заявок.

Напомним, что 1 августа в Завьяловском районе спасли мужчину, который заблудился в лесу и зашёл в топь. 

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16:55, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
26
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#спасатели\n#помощь