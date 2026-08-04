Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе добровольцы-спасатели помогли женщине, которая заблудилась в поле. Об этом сообщает Управление поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

Заявка на поиск поступила 3 августа около 17:00. Женщина заблудилась в поле рядом с СНТ «Витамин». На жаре она потеряла ориентиры и обратилась в службу «112». Так как батареи на телефоне пропавшей оставалось мало, картографы быстро установили точку местонахождения с помощью приложения.

Оказалось, что до СНТ чуть больше километра, но из-за жары женщине стало плохо. Добровольцы поисково-спасательного отряда ДПСО «Ижевск» быстро приехали на место, нашли потерявшуюся и эвакуировали её. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

Отмечается, что добровольцы управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии фиксируют увеличение заявок на поиск в природной среде. Только за последние три дня им поступило более 15 заявок.

Напомним, что 1 августа в Завьяловском районе спасли мужчину, который заблудился в лесу и зашёл в топь.