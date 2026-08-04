Киясово. Удмуртия. Купальный сезон завершился в Киясовском районе Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Кирющенков.

В районе для купания были оборудованы две точки на прудах в сёлах Мушак и Ильдибаево. Но 3 августа завершилась работа матросов-спасателей. В результате пляжи закрыли, и в районе завершили купальный сезон.

Жителям напоминают, что купаться в необорудованных местах запрещено.