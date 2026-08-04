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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Киясовском районе завершился купальный сезон

15:20, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Киясовском районе завершился купальный сезон
15:20, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
162
0
#Удмуртия\n#Киясовский район\n#купальный сезон\n#пруд\n#пляжи
Источник фото: vk.ru (Сергей Кирющенков)
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На двух оборудованных прудах больше не работают спасатели.

Киясово. Удмуртия. Купальный сезон завершился в Киясовском районе Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Кирющенков.

В районе для купания были оборудованы две точки на прудах в сёлах Мушак и Ильдибаево. Но 3 августа завершилась работа матросов-спасателей. В результате пляжи закрыли, и в районе завершили купальный сезон.

Жителям напоминают, что купаться в необорудованных местах запрещено. 

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15:20, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
162
0
#Удмуртия\n#Киясовский район\n#купальный сезон\n#пруд\n#пляжи