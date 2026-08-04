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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия заняла 5 место в ПФО по поголовью коров

14:12, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Удмуртия заняла 5 место в ПФО по поголовью коров
14:12, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
216
0
#Удмуртия\n#Удмуртстат\n#коровы
Источник фото: ИИ
216
0

На конец июня в республике насчитывалось 347 тыс. голов крупного рогатого скота.

Ижевск. Удмуртия. Поголовье крупного рогатого скота в Удмуртии за последние пять лет увеличилось на 3,2%. Такие данные приводит Удмуртстат.

На конец июня 2026 года в республике насчитывалось 347 тыс. голов крупного рогатого скота. Среди них 139,6 тыс. коров, что стало 5 показателем по ПФО. Также в хозяйствах региона содержалось 220 тыс. свиней, более 36 тыс. овец и коз, 7,7 млн голов птицы.

Коров, свиней и птицу преимущественно содержат крупные сельскохозяйственные предприятия. Овцеводство и козоводство, напротив, в основном развито в личных подсобных хозяйствах жителей Удмуртии.

 

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14:12, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
216
0
#Удмуртия\n#Удмуртстат\n#коровы