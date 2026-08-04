Ижевск. Удмуртия. Поголовье крупного рогатого скота в Удмуртии за последние пять лет увеличилось на 3,2%. Такие данные приводит Удмуртстат.

На конец июня 2026 года в республике насчитывалось 347 тыс. голов крупного рогатого скота. Среди них 139,6 тыс. коров, что стало 5 показателем по ПФО. Также в хозяйствах региона содержалось 220 тыс. свиней, более 36 тыс. овец и коз, 7,7 млн голов птицы.

Коров, свиней и птицу преимущественно содержат крупные сельскохозяйственные предприятия. Овцеводство и козоводство, напротив, в основном развито в личных подсобных хозяйствах жителей Удмуртии.