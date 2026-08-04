Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в июле выпало от 107% до 207% месячной нормы осадков. Региональный Гидрометцентр отмечает, что норма для второго месяца лета составляет 65-80 мм осадков.

В течение 31 дня осадки наблюдались почти ежедневно, но сильные были зафиксированы шесть раз. В результате в начале месяца на севере региона уровень воды в реках поднялся от 160 до 210 см, а на реке Чепца — до 277 см.

Из-за обильных осадков в середине месяца прошла вторая волна дождевого паводка. Подъём уровней воды составил от 59 до 134 см. К концу месяца уровни воды на реках Удмуртии оказались на 73%-165% выше среднемноголетних значений июля.

Температурный фон июля был выше климатических норм на 2-3 градуса по Цельсию. Норма для этого месяца составляет +18...+20 градусов. Семь раз столбики термометра превышали отметку +30 градусов.

Максимально воздух прогрелся 27 июля на метеостанции «Сарапул» до +33,9 градусов. Самую низкую температуру воздуха зафиксировали 3 июля на метеостанции «Дебёсы» — +9,2 градуса.