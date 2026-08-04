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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В июле в Удмуртии выпало до 207% месячной нормы осадков

12:48, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В июле в Удмуртии выпало до 207% месячной нормы осадков
12:48, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
12
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#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#дожди
Источник фото: ИИ
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Температура воздуха в среднем была на 2-3 градуса выше нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в июле выпало от 107% до 207% месячной нормы осадков. Региональный Гидрометцентр отмечает, что норма для второго месяца лета составляет 65-80 мм осадков. 

В течение 31 дня осадки наблюдались почти ежедневно, но сильные были зафиксированы шесть раз. В результате в начале месяца на севере региона уровень воды в реках поднялся от 160 до 210 см, а на реке Чепца — до 277 см.

Из-за обильных осадков в середине месяца прошла вторая волна дождевого паводка. Подъём уровней воды составил от 59 до 134 см. К концу месяца уровни воды на реках Удмуртии оказались на 73%-165% выше среднемноголетних значений июля.

Температурный фон июля был выше климатических норм на 2-3 градуса по Цельсию. Норма для этого месяца составляет +18...+20 градусов. Семь раз столбики термометра превышали отметку +30 градусов.

Максимально воздух прогрелся 27 июля на метеостанции «Сарапул» до +33,9 градусов. Самую низкую температуру воздуха зафиксировали 3 июля на метеостанции «Дебёсы» — +9,2 градуса. 

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12:48, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
12
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#дожди