Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Ольга Абрамова рекомендовала активнее вовлекать бизнес в реализацию инфраструктурных проектов Ижевска

10:30, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ольга Абрамова рекомендовала активнее вовлекать бизнес в реализацию инфраструктурных проектов Ижевска
10:30, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проект\n#благоустройство\n#бизнес
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
133
0

Она предложила уже сейчас начать привлекать малый и средний бизнес, который зайдёт на обновлённую набережную.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова провела рабочую встречу для обсуждения этапов реализации инфраструктурных проектов, запущенных в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Те проекты, которые уже запущены, которые сейчас уже на марше, конечно же, должны быть завершены вовремя, никаких сдвижек мы делать не будем. Дороги, межквартальные проезды, дворы. <...> Среди самых масштабных проектов — реконструкция улицы Удмуртской. Очень важно, чтобы вопросы благоустройства по этому проекту тоже были встроены в концепцию улицы Удмуртской, потому что это лицо нашего города», — отметила Ольга Абрамова. 

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что реконструкция улицы Удмуртской должна завершиться к 1 сентября. Напомним, что ранее бывший глава Удмуртии Александр Бречалов призвал сдать основные работы на неделю раньше

Сейчас подрядчик завершает обновление ливнёвки, благоустраивает территорию и реставрирует фасады. Работы на четырёх зданиях из десяти уже завершены, остальные находятся в работе. С августа рабочие перешли на западную часть дороги. Сейчас в работе находятся девять из одиннадцати участков, полностью дорожное покрытие должны обновить к 25 августа.

Ольга Абрамова заявила, что не обошлось и без проблем. 

«Поставку опор освещения ждем в сентябре. Команде города поставила задачу ускорить вопрос. На сроки и качество работ не должна повлиять и погода. Дожди неизбежны, поэтому вместе с подрядчиками нужно заранее предусмотреть различные варианты. Координировать сроки сдачи всех столичных объектов будет зампред Правительства Игорь Асабин. Ритм не сбавляем», — пояснила врио главы Удмуртии.  

Также в 2026 году в Ижевске обновляют 16 участков дорог, семь из них уже готовы, а остальные 9 участков находятся в работе. А в рамках программ «Межквартальный Ижевск», «Пешеходный Ижевск» и «Ижевский дворик» в городе планируется благоустроить 80 объектов. Подрядчики работают на 46 объектах, а два двора уже готовы.

Помимо этого в Ижевске новую жизнь дают общественным пространствам. Готовность «Берёзовой рощи» и «Ёлки-парка» приближается к 50%. Первый этап благоустройства Ива-парка выполнен более чем на треть, второй — на 13%. Примерно на таком же уровне готовность в парке «Патриот». Четверть работ выполнена в сквере на Майской. Все подрядчики работают в соответствии с графиком.

Ольга Абрамова отметила, что все проекты должны быть не просто функциональными и безопасными, но и создавать настроение для горожан и гостей. И властям необходимо активнее вовлекать бизнес в жизнь города, особенно для создания инфраструктуры на знаковых площадках.

«Набережная Ижевского пруда — это знаковое для города место. Уже сейчас необходимо привлечь малый и средний бизнес, готовый зайти на эту территорию», — заявила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:30, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проект\n#благоустройство\n#бизнес