Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова провела рабочую встречу для обсуждения этапов реализации инфраструктурных проектов, запущенных в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Те проекты, которые уже запущены, которые сейчас уже на марше, конечно же, должны быть завершены вовремя, никаких сдвижек мы делать не будем. Дороги, межквартальные проезды, дворы. <...> Среди самых масштабных проектов — реконструкция улицы Удмуртской. Очень важно, чтобы вопросы благоустройства по этому проекту тоже были встроены в концепцию улицы Удмуртской, потому что это лицо нашего города», — отметила Ольга Абрамова.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что реконструкция улицы Удмуртской должна завершиться к 1 сентября. Напомним, что ранее бывший глава Удмуртии Александр Бречалов призвал сдать основные работы на неделю раньше.

Сейчас подрядчик завершает обновление ливнёвки, благоустраивает территорию и реставрирует фасады. Работы на четырёх зданиях из десяти уже завершены, остальные находятся в работе. С августа рабочие перешли на западную часть дороги. Сейчас в работе находятся девять из одиннадцати участков, полностью дорожное покрытие должны обновить к 25 августа.

Ольга Абрамова заявила, что не обошлось и без проблем.

«Поставку опор освещения ждем в сентябре. Команде города поставила задачу ускорить вопрос. На сроки и качество работ не должна повлиять и погода. Дожди неизбежны, поэтому вместе с подрядчиками нужно заранее предусмотреть различные варианты. Координировать сроки сдачи всех столичных объектов будет зампред Правительства Игорь Асабин. Ритм не сбавляем», — пояснила врио главы Удмуртии.

Также в 2026 году в Ижевске обновляют 16 участков дорог, семь из них уже готовы, а остальные 9 участков находятся в работе. А в рамках программ «Межквартальный Ижевск», «Пешеходный Ижевск» и «Ижевский дворик» в городе планируется благоустроить 80 объектов. Подрядчики работают на 46 объектах, а два двора уже готовы.

Помимо этого в Ижевске новую жизнь дают общественным пространствам. Готовность «Берёзовой рощи» и «Ёлки-парка» приближается к 50%. Первый этап благоустройства Ива-парка выполнен более чем на треть, второй — на 13%. Примерно на таком же уровне готовность в парке «Патриот». Четверть работ выполнена в сквере на Майской. Все подрядчики работают в соответствии с графиком.

Ольга Абрамова отметила, что все проекты должны быть не просто функциональными и безопасными, но и создавать настроение для горожан и гостей. И властям необходимо активнее вовлекать бизнес в жизнь города, особенно для создания инфраструктуры на знаковых площадках.

«Набережная Ижевского пруда — это знаковое для города место. Уже сейчас необходимо привлечь малый и средний бизнес, готовый зайти на эту территорию», — заявила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.