Завьялово. Удмуртия. Спасатели Удмуртии помогли мужчине, который заблудился и зашёл в топь. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл 1 августа. Мужчина решил срезать путь с садового участка в Завьяловском районе и пошёл по тропинке. Места казались знакомыми — рядом находится аэропорт, река Позимь, и до Ижевска было недалеко. Но в результате он заблудился, зашёл в топь и вызвал спасателей.

Сотрудники Поисково-спасательной службы быстро нашли заблудившегося и с помощью лестницы вытащили на сушу.

Спасатели напоминают, что в лесу легко выйти на звериную тропу, которая приведет прямо в болото. Не стоит срезать путь, если нет уверенности в маршруте. А если всё же кто-то потерялся, нужно сразу звонить по номеру «112».