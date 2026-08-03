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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Завьяловском районе спасли мужчину, который заблудился в лесу и зашёл в топь

17:40, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе спасли мужчину, который заблудился в лесу и зашёл в топь
17:40, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Завьяловский район\n#Ижевск. Удмуртия\n#спасение людей
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Он решил срезать путь со своего садового участка и ушёл не туда.

Завьялово. Удмуртия. Спасатели Удмуртии помогли мужчине, который заблудился и зашёл в топь. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл 1 августа. Мужчина решил срезать путь с садового участка в Завьяловском районе и пошёл по тропинке. Места казались знакомыми — рядом находится аэропорт, река Позимь, и до Ижевска было недалеко. Но в результате он заблудился, зашёл в топь и вызвал спасателей.

Сотрудники Поисково-спасательной службы быстро нашли заблудившегося и с помощью лестницы вытащили на сушу.

Спасатели напоминают, что в лесу легко выйти на звериную тропу, которая приведет прямо в болото. Не стоит срезать путь, если нет уверенности в маршруте. А если всё же кто-то потерялся, нужно сразу звонить по номеру «112».  

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17:40, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Завьяловский район\n#Ижевск. Удмуртия\n#спасение людей