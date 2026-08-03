Москва. Вайлдберриз ввёл ограничения на использование смартфонов на территории логистических объектов в качестве дополнительной меры безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу RWB.

В компании уточнили, что порядок проноса мобильных устройств на склады не изменился: сотрудники по-прежнему могут брать с собой кнопочные телефоны без камеры.

Как сообщает РБК, ранее Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах» сообщил, что с 3 августа на склады разрешено проносить только такие устройства.

Также в документе, который предоставил канал, утверждалось, что после разрешения проносить смартфоны фиксировались случаи съемки беспилотников и «происходящих событий». Отмечалось, что съемка во время воздушной тревоги запрещена.

В RWB заявили, что ограничения связаны с необходимостью предотвратить несанкционированную съёмку на территории складов.

Ограничения последовали после серии атак на склады Вайлдберриз. По данным РБК, с 18 июля ударам подверглись объекты в Московской, Тамбовской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской, Самарской областях, а также 30 июля был атакован склад в Удмуртской Республике.

Напомним, 1 августа основательница Вайлдберриз Татьяна Ким прокомментировала атаки БПЛА на склады компании.