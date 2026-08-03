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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Вайлдберриз назвали причину запретов смартфонов на складах

17:36, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Вайлдберриз назвали причину запретов смартфонов на складах
17:36, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
95
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#Удмуртия\n#Россия\n#маркетплейсы\n#Wildberries
Источник фото: ИА «Сусанин»
95
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На склады разрешено проносить кнопочные телефоны без камер.

Москва. Вайлдберриз ввёл ограничения на использование смартфонов на территории логистических объектов в качестве дополнительной меры безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу RWB.

В компании уточнили, что порядок проноса мобильных устройств на склады не изменился: сотрудники по-прежнему могут брать с собой кнопочные телефоны без камеры.

Как сообщает РБК, ранее Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах» сообщил, что с 3 августа на склады разрешено проносить только такие устройства.

Также в документе, который предоставил канал, утверждалось, что после разрешения проносить смартфоны фиксировались случаи съемки беспилотников и «происходящих событий». Отмечалось, что съемка во время воздушной тревоги запрещена.

В RWB заявили, что ограничения связаны с необходимостью предотвратить несанкционированную съёмку на территории складов.

Ограничения последовали после серии атак на склады Вайлдберриз. По данным РБК, с 18 июля ударам подверглись объекты в Московской, Тамбовской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской, Самарской областях, а также 30 июля был атакован склад в Удмуртской Республике.

Напомним, 1 августа основательница Вайлдберриз Татьяна Ким прокомментировала атаки БПЛА на склады компании.

 

 

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17:36, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
95
0
#Удмуртия\n#Россия\n#маркетплейсы\n#Wildberries