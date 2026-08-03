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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дороги в Удмуртии оказались хуже, чем в целом по России

14:31, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Дороги в Удмуртии оказались хуже, чем в целом по России
14:31, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#плохие дороги\n#рейтинг\n#статистика
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В нормативном состоянии находится только 44,9% дорожной инфраструктуры.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 68 строчку среди регионов России по качеству дорог. Об этом сообщается в исследовании РИА Рейтинг.

Эксперты подсчитали долю дорог общего пользования в регионе, которые отвечают нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог.

В итоге оказалось, что в Удмуртии полностью отвечают нормативным требованиям только 44,6% региональных, межмуниципальных и дорог местного значения. Это меньше, чем в среднем по России — 55,2% дорог.

При этом плотность дорог в республике составила 267 км на один квадратный километр территории. 

Для сравнения, соседняя Башкирия находится на 14 строчке в рейтинге (69,2% дорог в нормативном состоянии), Татарстан находится на 19 месте (65,8%), следом идёт Пермский край (65,8%), а вот Кировская область оказалась третьей снизу (всего 28,6% дорог отвечают нормативам).

На первом месте в рейтинге оказалась Москва со 100% дорог в нормативном состоянии. Следом идут Челябинская область (84,6%) и Ингушетия (84,2%).

Замыкают рейтинг упомянутая Кировская, а также Волгоградская (26,9%) и Архангельская (17,2%) области.

Напомним, ранее заявлялось, что Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по качеству дорог. В республике нормативным требованиям соответствовало 87,7% дорог, писали РИА Новости

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14:31, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#плохие дороги\n#рейтинг\n#статистика