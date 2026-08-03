Ижевск. Удмуртия. Российский экологический оператор (РЭО) может распространить практику регоператора Удмуртии по всей стране. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

В настоящий момент в РЭО разрабатывают единый дизайн-код для контейнерных площадок. Помимо того, что в рамках проекта определят размеры площадок, требования к бакам, ограждениям, подъезду спецтехники и удобству обслуживания, также будут установлены требования к материалу.

Точки сбора рассортированных отходов хотят изготавливать из вторсырья, которое собирают в регионах. Новый дизайн-код планируется протестировать в туристических муниципалитетах, а затем распространить по всей России.

Отметим, что в Удмуртии уже существует проект по строительству контейнерных площадок из вторсырья. В 2023 году в Вавоже появилось 10 точек, ограждения которых изготовили на Воткинском перерабатывающем заводе из смеси песка и пластика, а навес — из ПЭТ-бутылок.