В регионе есть 10 точек, конструкции которых созданы из вторсырья.
Ижевск. Удмуртия. Российский экологический оператор (РЭО) может распространить практику регоператора Удмуртии по всей стране. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».
В настоящий момент в РЭО разрабатывают единый дизайн-код для контейнерных площадок. Помимо того, что в рамках проекта определят размеры площадок, требования к бакам, ограждениям, подъезду спецтехники и удобству обслуживания, также будут установлены требования к материалу.
Точки сбора рассортированных отходов хотят изготавливать из вторсырья, которое собирают в регионах. Новый дизайн-код планируется протестировать в туристических муниципалитетах, а затем распространить по всей России.
Отметим, что в Удмуртии уже существует проект по строительству контейнерных площадок из вторсырья. В 2023 году в Вавоже появилось 10 точек, ограждения которых изготовили на Воткинском перерабатывающем заводе из смеси песка и пластика, а навес — из ПЭТ-бутылок.
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