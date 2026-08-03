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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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По всей России могут появиться экологичные контейнерные площадки, как в Удмуртии

13:45, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
По всей России могут появиться экологичные контейнерные площадки, как в Удмуртии
13:45, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Удмуртия\n#регоператор\n#переработка\n#отходы
Источник фото: ИА «Сусанин»
73
0

В регионе есть 10 точек, конструкции которых созданы из вторсырья.

Ижевск. Удмуртия. Российский экологический оператор (РЭО) может распространить практику регоператора Удмуртии по всей стране. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

В настоящий момент в РЭО разрабатывают единый дизайн-код для контейнерных площадок. Помимо того, что в рамках проекта определят размеры площадок, требования к бакам, ограждениям, подъезду спецтехники и удобству обслуживания, также будут установлены требования к материалу. 

Точки сбора рассортированных отходов хотят изготавливать из вторсырья, которое собирают в регионах. Новый дизайн-код планируется протестировать в туристических муниципалитетах, а затем распространить по всей России.

Отметим, что в Удмуртии уже существует проект по строительству контейнерных площадок из вторсырья. В 2023 году в Вавоже появилось 10 точек, ограждения которых изготовили на Воткинском перерабатывающем заводе из смеси песка и пластика, а навес — из ПЭТ-бутылок. 

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13:45, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Удмуртия\n#регоператор\n#переработка\n#отходы