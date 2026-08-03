Каракулино. Удмуртия. Ледовому катку в селе Каракулино хотят дать название. Об этом сообщает администрация Каракулинского района.

Муниципалитет задумал дать звучные имена социальным объектам, построенным в селе Каракулино. Начать решили с ледового катка.

В группе администрации района в соцсетях «ВКонтакте» уже стартовало голосование за выбор названия (0+). Жители села и района могут отдать свой голос за один из четырёх вариантов: «Кристалл», «Рекогда», «Заряд», «Бобрятник». Отметим, что последнее название связано с командой по специальному хоккею «Каракулинские бобры», которая тренируется на этом катке.

Также все желающие могут предложить свой вариант названия в комментариях под опросом. Голосование продлится до 9 августа.