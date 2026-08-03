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Жителям Каракулинского района предложили выбрать название для ледового катка

11:58, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жителям Каракулинского района предложили выбрать название для ледового катка
11:58, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Каракулинский район\n#Удмуртия\n#ледовый каток\n#опрос
Источник фото: администрация Каракулинского района
78
0

Можно отдать свой голос за: «Кристалл», «Рекогда», «Заряд», «Бобрятник».

Каракулино. Удмуртия. Ледовому катку в селе Каракулино хотят дать название. Об этом сообщает администрация Каракулинского района. 

Муниципалитет задумал дать звучные имена социальным объектам, построенным в селе Каракулино. Начать решили с ледового катка. 

В группе администрации района в соцсетях «ВКонтакте» уже стартовало голосование за выбор названия (0+). Жители села и района могут отдать свой голос за один из четырёх вариантов: «Кристалл», «Рекогда», «Заряд», «Бобрятник». Отметим, что последнее название связано с командой по специальному хоккею «Каракулинские бобры», которая тренируется на этом катке. 

Также все желающие могут предложить свой вариант названия в комментариях под опросом. Голосование продлится до 9 августа. 

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11:58, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Каракулинский район\n#Удмуртия\n#ледовый каток\n#опрос