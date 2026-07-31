Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с лучшими дорогами. Как передаёт «Царьград» со ссылкой на РИА Новости, лидером стала Ивановская область с 94% дорог, соответствующих требованиям. В тройку вошли также Севастополь (90%) и Курская область (89,5%).

Отмечается, что в Ивановской области отмечены лучшие дороги в России: более 94% ключевых дорог региона соответствуют предъявленным стандартам. Следом после лидеров идут Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).

Во вторую пятерку регионов вошли: Саратовская, Мурманская и Калининградская области. На девятом месте — Удмуртия (87,7%). Замыкает десятку Республика Хакасия (86%).

В целом по России 75% дорог федерального и регионального значения, относящихся к опорной сети, соответствуют нормативным требованиям.