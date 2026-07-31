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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с лучшими дорогами

17:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с лучшими дорогами
17:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
Источник фото: ИА "Сусанин"
52
0

Лидером по стране стала Ивановская область.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с лучшими дорогами. Как передаёт «Царьград» со ссылкой на РИА Новости, лидером стала Ивановская область с 94% дорог, соответствующих требованиям. В тройку вошли также Севастополь (90%) и Курская область (89,5%).

Отмечается, что в Ивановской области отмечены лучшие дороги в России: более 94% ключевых дорог региона соответствуют предъявленным стандартам. Следом после лидеров идут Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).

Во вторую пятерку регионов вошли: Саратовская, Мурманская и Калининградская области. На девятом месте — Удмуртия (87,7%). Замыкает десятку Республика Хакасия (86%).

В целом по России 75% дорог федерального и регионального значения, относящихся к опорной сети, соответствуют нормативным требованиям.

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17:30, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Удмуртия\n#дороги Удмуртии