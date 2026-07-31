Сарапул. Удмуртия. Движение по Ижевскому тракту открыли под Сарапулом. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

«Движение по Ижевскому тракту из Сарапула в Ижевск открыто, все ограничения сняты», — говорится в сообщении.

Также в горадминистрации Сарапула напомнили, что запрещено публиковать в соцсетях и мессенджерах сведения о последствиях атак БПЛА, работе ПВО, расположении военных и правоохранительных органов, а также об объектах стратегической инфраструктуры.

Напомним, накануне в логистический центр Wildberries атаковал беспилотник противника. Местным властям пришлось перекрыть движение по тракту. Следственный комитет России квалифицировал атаку как нападение на объекты гражданской инфраструктуры и возбудил уголовное дело.