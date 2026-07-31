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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Движение по Ижевскому тракту открыли под Сарапулом

16:05, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Движение по Ижевскому тракту открыли под Сарапулом
16:05, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
21
0
#Сарапул\n#дорожное движение
Источник фото: Яндекс.Карты
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Гражданам напомнили о запрете публикации последствий атак вражеских дронов.

Сарапул. Удмуртия. Движение по Ижевскому тракту открыли под Сарапулом. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

«Движение по Ижевскому тракту из Сарапула в Ижевск открыто, все ограничения сняты», — говорится в сообщении.

Также в горадминистрации Сарапула напомнили, что запрещено публиковать в соцсетях и мессенджерах сведения о последствиях атак БПЛА, работе ПВО, расположении военных и правоохранительных органов, а также об объектах стратегической инфраструктуры.

Напомним, накануне в логистический центр Wildberries атаковал беспилотник противника. Местным властям пришлось перекрыть движение по тракту. Следственный комитет России квалифицировал атаку как нападение на объекты гражданской инфраструктуры и возбудил уголовное дело.

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16:05, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
21
0
#Сарапул\n#дорожное движение