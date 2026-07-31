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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии начнут автоматически оформлять штрафы за нарушения при продаже маркированных товаров

15:50, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии начнут автоматически оформлять штрафы за нарушения при продаже маркированных товаров
15:50, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
31
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#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#штрафы
Источник фото: Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.
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Новый механизм заработает с 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии тестируют автоматическое формирование постановлений о нарушениях на основе данных системы «Честный знак». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Сейчас система формирует проекты постановлений, которые проверяют специалисты ведомства. Штрафы в рамках пилотного проекта пока не начисляются.

С 1 сентября 2026 года механизм начнёт работать в полном объёме. Постановления будут формироваться электронно без составления протокола.

Штрафы предусмотрены за продажу просроченных маркированных товаров, нарушение минимальных и максимальных цен на табачную и никотинсодержащую продукцию, а также продажу такой продукции незарегистрированными в «Честном знаке» продавцами.

Размер штрафов составит от 5 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения. 

 

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15:50, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
31
0
#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#штрафы