Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии тестируют автоматическое формирование постановлений о нарушениях на основе данных системы «Честный знак». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Сейчас система формирует проекты постановлений, которые проверяют специалисты ведомства. Штрафы в рамках пилотного проекта пока не начисляются.

С 1 сентября 2026 года механизм начнёт работать в полном объёме. Постановления будут формироваться электронно без составления протокола.

Штрафы предусмотрены за продажу просроченных маркированных товаров, нарушение минимальных и максимальных цен на табачную и никотинсодержащую продукцию, а также продажу такой продукции незарегистрированными в «Честном знаке» продавцами.

Размер штрафов составит от 5 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения.