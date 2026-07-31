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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Молочная ферма на 100 голов открылась в Кезском районе

13:20, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Молочная ферма на 100 голов открылась в Кезском районе
13:20, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
51
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#сельское хозяйства\n#коровы\n#ферма
Источник фото: Минсельхоз Удмуртии
51
0

Предприятие работает на базе бывшего колхоза «Кулига».

Кезский район. Удмуртия. Новая молочно-товарная ферма начала работу в Кезском районе, сообщает Минсельхоз Удмуртии.

В корпусе разместили дойное стадо, родильное отделение и телятник для животных в возрасте до шести месяцев. Доение проводят с помощью универсальной доильной станции.

Предприятие работает на базе бывшего колхоза «Кулига». Основным направлением деятельности фермы является разведение молочного крупного рогатого скота. Также хозяйство выращивает зерновые и зернобобовые культуры.

 

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13:20, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
51
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#сельское хозяйства\n#коровы\n#ферма