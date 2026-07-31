Кезский район. Удмуртия. Новая молочно-товарная ферма начала работу в Кезском районе, сообщает Минсельхоз Удмуртии.

В корпусе разместили дойное стадо, родильное отделение и телятник для животных в возрасте до шести месяцев. Доение проводят с помощью универсальной доильной станции.

Предприятие работает на базе бывшего колхоза «Кулига». Основным направлением деятельности фермы является разведение молочного крупного рогатого скота. Также хозяйство выращивает зерновые и зернобобовые культуры.