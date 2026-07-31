Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии завершили ремонт дороги «Ижевск – Ува». Об этом сообщает региональный Миндортранс.

Приёмочная комиссия в составе заказчика работ — регионального Управтодора, подрядной организации «ДСК «Лидер», сотрудников Госавтоинспекции МВД по УР, а также специалистов эксплуатирующей организации «Удмуртавтодорстрой» и представителя общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» проверила качество проведенных работ.

Четырёхкилометровый участок дороги привели в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Региональная дорога «Ижевск – Ува» одна из наиболее интенсивных. Трафик здесь более 6 000 автомобилей в сутки.

«Работать на объекте мы начали в июне. Участок ремонта – это 4 км, из них 1,2 км проходит по населённому пункту – посёлку Ува. Работали с опережением графика на 50% и сдали дорогу несколько раньше, чем планировали», — отметила замдиректора подрядной организации «ДСК «Лидер» Анастасия Ившина.

В ходе ремонта дорожники срезали старое полотно, уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины. Вместо разрушенной пешеходной дорожки обустроили новый тротуар длиной 540 метров.

«Установили дорожные знаки. Уложили искусственную неровность по требованию Госавтоинспекции. Также на объекте оборудовали остановочные пункты: площадку под автопавильон, подъезд к ней с уширениями и карманами. Замечаний при приёмке дороги к подрядчику у нас нет», — сказал начальник отдела ремонта и содержания автодорог «Управтодора» Степан Духтанов.

В ходе приёмки провели также измерения дорожного полотна. Все они соответствуют картограмме. Материалы, используемые при работе на объекте, а также керны асфальтобетона прошли необходимые лабораторные испытания.

«Подрядчики качественно провели все работы. Молодцы, что сделали дорогу чуть шире», — резюмировал заместитель председателя региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Роман Калетин.

Отмечается, что дорожный ремонт на данном участке дороги «Ижевск – Ува» полностью завершён. В настоящее время в Удмуртии сданы 12 участков дорожной сети региона, отремонтированных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году по нацпроекту запланированы работы на 60 объектах.