Воткинск. Удмуртия. В Воткинске задержали мужчину, подделывающего водительские права. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ранее около одного из домов по улице Зориной в Воткинске сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лифан». Машиной управляла пьяная 49-летняя местная жительница. Её отстранили от управления автомобилем, а «Лифан» переместили на спецстоянку.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении. Во время проверки документов выяснилось, что права у женщины поддельные. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

В ходе расследования дела стало известно, что женщина купила права за 200 тыс. рублей у 38-летнего жителя Воткинска. Он изготовил поддельный документ в домашних условиях. Полиция задержала подозреваемого и взяла с него подписку о невыезде. За изготовление фальшивого документа мужчину могут лишить свободы на срок до трёх лет.