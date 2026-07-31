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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Полиция задержала изготовителя поддельных прав в Воткинске

08:30, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Полиция задержала изготовителя поддельных прав в Воткинске
08:30, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
279
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#полиция\n#водительские права\n#подделка
Источник фото: ИА «Сусанин»
279
0

Мужчина сделал женщине фальшивое удостоверение за 200 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске задержали мужчину, подделывающего водительские права. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ранее около одного из домов по улице Зориной в Воткинске сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лифан». Машиной управляла пьяная 49-летняя местная жительница. Её отстранили от управления автомобилем, а «Лифан» переместили на спецстоянку. 

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении. Во время проверки документов выяснилось, что права у женщины поддельные. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

В ходе расследования дела стало известно, что женщина купила права за 200 тыс. рублей у 38-летнего жителя Воткинска. Он изготовил поддельный документ в домашних условиях. Полиция задержала подозреваемого и взяла с него подписку о невыезде. За изготовление фальшивого документа мужчину могут лишить свободы на срок до трёх лет. 

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08:30, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
279
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#полиция\n#водительские права\n#подделка