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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

20:15, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»
20:15, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#приватизация
Источник фото: ИА «Сусанин»
246
0

С 1 августа авиаперевозчик больше не может совершать полёты.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» осталась без сертификата эксплуатанта. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Напомним, что весной 2026 года сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели в авиакомпании «Ижавиа» проверку и выявили нарушения российского воздушного законодательства. Выяснилось, что к полёту допускался самолёт, который не в полном объёме прошёл необходимое техобслуживание, система управления безопасностью полётов ненадлежаще функционирует, также были выявлены факты нарушения планирования работы членов лётных экипажей и превышения нормы рабочего времени технического персонала.

В результате Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля 2026 года. Сообщалось, если до этой даты авиакомпания не устранит выявленные нарушения, то сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован.

Но в отведённый срок критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полётов не были устранены. В итоге Росавиация подтвердила аннулирование сертификата эксплуатанта «Ижавиа», поэтому с 1 августа авиакомпания перестанет выполнять коммерческие перевозки. Напомним, что авиакомпания уже остановила продажу билетов на даты позднее 31 июля.

«Приостановка деятельности «Ижавиа» — вынужденная мера, которая позволит нам в условленное время пересобрать компанию и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания. При этом наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого времени. Борта «Ижавиа» арендуют другие перевозчики. Сейчас идёт активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями. Транспортная доступность для жителей и гостей Удмуртии по итогу мероприятий улучшится», – пояснил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

В Росавиации отмечают, что на период до 1 февраля 2027 года авиакомпания продала почти 46 тыс. билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Все они остаются действительными, так как «Ижавиа» перераспределит оставшиеся рейсы между другими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», «Сибирь», «Ред Вингс» и «Северный ветер». Техническую возможность пересадки уже подтвердили авиакомпании «Победа», «НордСтар», «ЮВТ Аэро», «Смартавиа».

Напомним, что в апреле 2026 года стало известно о том, что авиакомпанию «Ижавиа» включат в прогнозный план приватизации в Удмуртии на текущий год. Гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников отметил, что эта процедура необходима для дальнейшего развития компании и авиасообщения в Удмуртии. Перед приватизацией активы аэропорта Ижевска оценит московская компания.

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20:15, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#приватизация