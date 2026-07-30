Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» перестала продавать билеты с 1 августа.

На сайте авиакомпании больше нельзя купить билеты на самолёт на даты позднее 31 июля. Билетов нет по всем направлениям авиакомпании.

Напомним, что лётный сертификат «Ижавиа» действовал до 28 июля 2026 года. Так как весной сотрудники Ространснадзора и Росавиации выявили нарушения российского воздушного законодательства, то ограничили срок действия сертификата. Сообщалось, если до 28 июля авиакомпания не устранит выявленные нарушения, то сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован.

В «Ижавиа» «Сусанину» не дали комментарий по данной ситуации. Причина отсутствия билетов неизвестна.