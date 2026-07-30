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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На сайте «Ижавиа» исчезли билеты на август и последующие месяцы

12:04, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
На сайте «Ижавиа» исчезли билеты на август и последующие месяцы
12:04, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
185
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#самолёты\n#полет\n#билеты
Источник фото: скриншот сайта авиакомпании «Ижавиа»
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Последние рейсы запланированы на 30 и 31 июля.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» перестала продавать билеты с 1 августа. 

На сайте авиакомпании больше нельзя купить билеты на самолёт на даты позднее 31 июля. Билетов нет по всем направлениям авиакомпании.

Напомним, что лётный сертификат «Ижавиа» действовал до 28 июля 2026 года. Так как весной сотрудники Ространснадзора и Росавиации выявили нарушения российского воздушного законодательства, то ограничили срок действия сертификата. Сообщалось, если до 28 июля авиакомпания не устранит выявленные нарушения, то сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован.

В «Ижавиа» «Сусанину» не дали комментарий по данной ситуации. Причина отсутствия билетов неизвестна. 

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12:04, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#самолёты\n#полет\n#билеты