Киясово. Удмуртия. Крупных сетевых АЗС в Киясовском районе Удмуртии нет. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Сергей Кирющенков.

«К сожалению, в Киясовском районе крупные игроки бензинового рынка — Лукойл, Башнефть, Татнефть — отсутствуют. У нас есть три АЗС: «Химпро», «Точка» и ИП Шакирова. Все они приобретают бензин на бирже, после в соответствии с законом они сверху накручивают свой процент прибыли и по такой цене у нас выставляется бензин», — сказал глава района.

Он отметил, что до 29 июля в районе бензин в неограниченном количестве был только на одной АЗС «Химпро».

«Да, цены его была высока — 105 рублей за литр 92-го бензина. Но он отпускался в неограниченном количестве в любое время. С 29 июля 92-й бензин завезли на АЗС «Точка». Цена его 89 рублей за литр, но отпускается с лимитом в 20 л в одни руки», — сказал Кирющенков.

Он признал, что в Ижевске цены ниже, но присутствуют очереди. Глава района заверил, что правительство решает вопросы, чтобы бензин был «как раньше, в любое время дня и ночи».