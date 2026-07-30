Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за год рост семейного туризма составил 130%. Об этом сообщает Минтуризма Удмуртии.

Рост покупки семейных туров в разных регионах России проанализировал сервис бронирований «OneTwoTrip» («ОдинДваПоездка»). Сравнения велись на основе данных за аналогичные периоды 2025 и 2026 годов.

Удмуртия вошла в число пяти регионов-лидеров этого направления. Республику опередила Липецкая область, к которой интерес семейных туристов вырос на 247%, Архангельская область — рост на 170%, Саратовская область — рост на 157%. И топ-5 закрыла Кировская область, где семейный туризм вырос на 93%.

Отмечается, что семьи всё больше интересуются путешествиями по Удмуртии из-за развитой инфраструктуры для отдыха с детьми. В регионе находится один из лучших в стране зоопарков, развит летний отдых на воде, в городах и районах действуют базы отдыха.