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Удмуртия оказалась в числе регионов-лидеров по росту семейного туризма

08:30, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия оказалась в числе регионов-лидеров по росту семейного туризма
08:30, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
285
0
#Удмуртия\n#туризм\n#семья
Источник фото: ИИ
285
0

За год количество проданных семейных туров выросло на 130%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за год рост семейного туризма составил 130%. Об этом сообщает Минтуризма Удмуртии.

Рост покупки семейных туров в разных регионах России проанализировал сервис бронирований «OneTwoTrip» («ОдинДваПоездка»). Сравнения велись на основе данных за аналогичные периоды 2025 и 2026 годов.

Удмуртия вошла в число пяти регионов-лидеров этого направления. Республику опередила Липецкая область, к которой интерес семейных туристов вырос на 247%, Архангельская область — рост на 170%, Саратовская область — рост на 157%. И топ-5 закрыла Кировская область, где семейный туризм вырос на 93%.

Отмечается, что семьи всё больше интересуются путешествиями по Удмуртии из-за развитой инфраструктуры для отдыха с детьми. В регионе находится один из лучших в стране зоопарков, развит летний отдых на воде, в городах и районах действуют базы отдыха. 

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08:30, 30 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
285
0
#Удмуртия\n#туризм\n#семья