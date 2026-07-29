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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В селе Бабино в Удмуртии завершили ремонт Центральной улицы 

10:07, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В селе Бабино в Удмуртии завершили ремонт Центральной улицы 
10:07, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#дороги Удмуртии\n#ремонт дорог
Источник фото: Миндортранс Удмуртии
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Дорога обновлена на протяжении 730 метров.

Завьялово. Удмуртия. В селе Бабино Завьяловского района завершён ремонт улицы Центральной. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Работы проводились в рамках нацпроекта ИДЖ. Была отремонтирована дорога протяжённостью 730 метров.

Рабочие укрепил основание дороги и обочины, уложил два слоя асфальтобетона, обустроил тротуар. На новую дорогу нанесли дорожную разметку. Также были установлены барьерные ограждения и дорожные знаки, организована парковка возле парка и фельдшерско-акушерского пункта. 

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10:07, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#дороги Удмуртии\n#ремонт дорог