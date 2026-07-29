Завьялово. Удмуртия. В селе Бабино Завьяловского района завершён ремонт улицы Центральной. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Работы проводились в рамках нацпроекта ИДЖ. Была отремонтирована дорога протяжённостью 730 метров.

Рабочие укрепил основание дороги и обочины, уложил два слоя асфальтобетона, обустроил тротуар. На новую дорогу нанесли дорожную разметку. Также были установлены барьерные ограждения и дорожные знаки, организована парковка возле парка и фельдшерско-акушерского пункта.