Ветеринары Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных рассказали, какие цветы, растущие в саду, опасны для домашних питомцев. Многие красивые и привычные цветы в саду ядовиты для собак и кошек.

Опасными растениями считаются:

тюльпаны и нарциссы, так как их луковицы токсичны, вызывают рвоту и диарею;

наперстянка и ландыши содержат сердечные яды;

гортензии, дельфиниум, рододендроны и клематис могут вызвать расстройство пищеварения и более серьёзные проблемы;

лилии особо опасны для кошек. Даже небольшое количество пыльцы или лепестка может вызвать серьезное отравление и почечную недостаточность.

Если питомец всё же съел подозрительное растение, то у него могут начаться рвота, понос, повысится слюноотделение, наступит вялость и могут возникнуть судороги. При этих признаках животное нужно срочно везти к ветеринару. Также следует вспомнить, что именно съел любимец.

Чтобы не допустить таких ситуаций, перед посадкой растений стоит узнать, насколько оно безопасно для животного. Если ядовитые растения уже растут, их лучше оградить невысоким забором или сеткой. Обрезки после их прополки лучше сразу выбрасывать. Также в саду можно посадить безопасные альтернативы, например, «кошачью траву» для кошек. И не стоит оставлять питомца без присмотра в саду.