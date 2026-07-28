Сарапул. Удмуртия. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему результаты расследования дела о нерасселении аварийного дома в Сарапуле. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее жители Сарапула пожаловались Александру Бастрыкину на условия проживания в многоквартирном доме по улице Ленина. Здание построили в 1953 году, и сейчас его физический износ превышает 80%. В доме протекает кровля, фундамент и стены разрушаются, печное отопление неисправно, а подвальные помещения затапливаются. В 2021 году дом признали аварийным, но жителям до сих пор не предоставили другие благоустроенные жилые помещения для переезда. Горожане обращались в компетентные органы, но это не дало результатов.

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему о ходе и результатах расследования дела, а также о работе по реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жилье.

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин также затребовал доклад по делу о нарушении прав семьи из Сарапула. Многодетная мать рассказала, что их дом более 5 лет считается аварийным, но жильцов до сих пор не расселили.