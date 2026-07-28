Завьялово. Удмуртия. Дорожники проводят ямочный ремонт на дороге «Сарапул-Воткинск». Об этом сообщает АО «Удмуртавтодорстрой».

Специалисты работают в Завьяловском районе. Они латают ямы струйно-инъекционным методом. Благодаря такому методу получается устранять дорожные ямы с учётом соблюдения требований к дорожному покрытию. Также СИМ даёт возможность ремонтировать небольшие участки.

Напомним, что 7 и 12 августа на трассе «Сарапул-Воткинск» в Воткинском и Завьяловском районах временно ограничат движение для проведения Первенства России по велосипедному спорту (6+).