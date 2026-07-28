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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ямы на дороге «Сарапул-Воткинск» латают струйно-инъекционным методом

15:10, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ямы на дороге «Сарапул-Воткинск» латают струйно-инъекционным методом
15:10, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямы
Источник фото: АО «Удмуртавтодорстрой»
56
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Работы проводят в Завьяловском районе.

Завьялово. Удмуртия. Дорожники проводят ямочный ремонт на дороге «Сарапул-Воткинск». Об этом сообщает АО «Удмуртавтодорстрой». 

Специалисты работают в Завьяловском районе. Они латают ямы струйно-инъекционным методом. Благодаря такому методу получается устранять дорожные ямы с учётом соблюдения требований к дорожному покрытию. Также СИМ даёт возможность ремонтировать небольшие участки. 

Напомним, что 7 и 12 августа на трассе «Сарапул-Воткинск» в Воткинском и Завьяловском районах временно ограничат движение для проведения Первенства России по велосипедному спорту (6+).  

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15:10, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямы