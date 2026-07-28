Киясово. Удмуртия. На строящемся Свято-Троицком храме в Киясовском районе появились купола. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Киясовского района Сергей Кирющенков.

Свято-Троицкий храм строят в селе Мушак. По данным Сарапульской Епархии, приход в селе открыли в 1862 году, в этом же году был устроен молитвенный дом, а в 1863–1864 годах построили деревянную церковь с одним престолом.

В 1940 году Свято-Троицкую церковь закрыли на основании Указа Президиума Верховного Совета УАССР. В результате здание приспособили под школу, а позже — под склад. В 1982 году обветшавшие остатки храма сгорели.

В 2016 году местные жители решили построить новый храм и заложили первый камень в основание будущей церкви. С тех пор строительство продолжается, и 27 июля отец Вениамин освятил купола и кресты, после чего их установили на верхушки храма.