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В Киясовском районе на строящийся Свято-Троицкий храм установили купола

13:10, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Киясовском районе на строящийся Свято-Троицкий храм установили купола
13:10, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Киясовский район\n#храм\n#строительство
Источник фото: vk.ru (Сергей Кирющенков)
42
0

Храм строят уже 10 лет.

Киясово. Удмуртия. На строящемся Свято-Троицком храме в Киясовском районе появились купола. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Киясовского района Сергей Кирющенков.

Свято-Троицкий храм строят в селе Мушак. По данным Сарапульской Епархии, приход в селе открыли в 1862 году, в этом же году был устроен молитвенный дом, а в 1863–1864 годах построили деревянную церковь с одним престолом.

В 1940 году Свято-Троицкую церковь закрыли на основании Указа Президиума Верховного Совета УАССР. В результате здание приспособили под школу, а позже — под склад. В 1982 году обветшавшие остатки храма сгорели.

В 2016 году местные жители решили построить новый храм и заложили первый камень в основание будущей церкви. С тех пор строительство продолжается, и 27 июля отец Вениамин освятил купола и кресты, после чего их установили на верхушки храма. 

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13:10, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Киясовский район\n#храм\n#строительство