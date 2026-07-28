Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии 26 и 27 июля температура воздуха поднялась до 32-34°С. Об этом пишет ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Сильнее всего воздух прогрелся в Сарапуле — до 33,9°С. Отмечается, что это максимум за последние два года. В 2024 году температура также поднималась до 33,9°С, но в Ижевске.

«Всего же дней с тридцатиградусной жарой в этом году у нас было 9: 18-19 мая, 6 июля, 21-22, 24, 25-27 июля», — говорится в сообщении.

С 28 июля начнётся постепенное похолодание. К пятнице температура воздуха опустится до 19-24°С.