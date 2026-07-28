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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Температура воздуха в Удмуртии поднялась до максимальных за два года значений

11:10, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Температура воздуха в Удмуртии поднялась до максимальных за два года значений
11:10, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
9
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#погода\n#жара\n#лето\n#прогноз погоды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В Сарапуле было зафиксировано 33,9°С.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии 26 и 27 июля температура воздуха поднялась до 32-34°С. Об этом пишет ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Сильнее всего воздух прогрелся в Сарапуле — до 33,9°С. Отмечается, что это максимум за последние два года. В 2024 году температура также поднималась до 33,9°С, но в Ижевске.

«Всего же дней с тридцатиградусной жарой в этом году у нас было 9: 18-19 мая, 6 июля, 21-22, 24, 25-27 июля», — говорится в сообщении.

С 28 июля начнётся постепенное похолодание. К пятнице температура воздуха опустится до 19-24°С.

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11:10, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#погода\n#жара\n#лето\n#прогноз погоды