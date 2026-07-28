Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2026 года специалисты Роспотребнадзора исследовали 1613 проб молочной продукции. По итогам проверок из оборота были изъяты партии продукции общим весом 17 093 кг, сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий специалисты отобрали для исследований 528 проб молочной продукции. В 338 образцах проверили микробиологические показатели. Нарушения выявили в шести пробах: двух образцах сливочного масла, двух пробах творога, а также сметане и йогурте.

Ещё 140 образцов исследовали по физико-химическим показателям, в том числе 49 проб проверили на признаки фальсификации. В двух образцах сливочного масла обнаружили жиры растительного происхождения.

Нарушения выявили в сливочном масле производства ООО «ЛАВ ПРОДУКТ» из Московской области и продукции ООО «Маслёнкино», которую обнаружили в магазине «Монетка» ООО «Элемент-Трейд».

По результатам проверок выявлено 22 нарушения в сфере технического регулирования, в том числе 20 нарушений требований к продукции. Также наложено 7 административных штрафов на сумму 610 000 рублей.