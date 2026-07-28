Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе восстанавливают пострадавшие от большегрузов участки дорог. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

В настоящий момент работы ведутся на дороге «Малая Пурга-Норья». Местные жители пожаловались, что она разбита большегрузами.

В Миндортрансе рассказали, что на автомобильной дороге «Малая Пурга-Норья» действуют ограничения по массе для большегрузных транспортных средств — не более 6 т. Поэтому специалисты регулярно выезжают на место с передвижным пунктом весогабаритного контроля, чтобы выявлять нарушителей правил дорожного движения и фиксировать превышение допустимых норм массы и габаритов.

Сейчас на дороге восстанавливают наиболее повреждённые участки полотна.

Подобные работы ведутся и на других региональных трассах, дорожное полотно которых пострадало от большегрузов. Большинство работ проводят по обращениям граждан.