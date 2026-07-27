Ижевск. Удмуртия. Атаковавшие Удмуртию беспилотники запустили с территории Украины. Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру». Эксперт отметил, что гипотеза о возможном запуске с территории Казахстана требует подтверждения силовых структур.

По словам собеседника, в последнее время в атаках участвуют только две модернизированные модели: АН-196 «Лютый» производства компании «Антонов» и FP-1 от украинской компании FirePoint.

«Оба беспилотника прошли модернизацию и теперь стартуют со специальной направляющей с использованием ракетного ускорителя. Раньше "Лютый" взлетал на шасси, как обычный самолёт, с любой грунтовой площадки, но тактика изменилась из-за того, что российские вооруженные силы научились эффективно находить и уничтожать такие места вместе с расчетами», — объяснил специалист.

Он отметил, что руководители FirePoint уже заявляют о способности дрона FP-1 пролетать порядка 3 000 км, что позволяет достигать целей в глубоком тылу.

Напомним, ранее глава Удмуртии подчеркнул, что противник нанёс по республике самый массированный удар за последнее время.