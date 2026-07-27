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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С крупной свалки около Можги вывезут 650 тонн мусора

17:30, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С крупной свалки около Можги вывезут 650 тонн мусора
17:30, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#свалка\n#регоператор
Источник фото: регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство»
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Для этого спецтехника совершит 60 рейсов.

Можга. Удмуртия. Регоператор начал ликвидировать одну из крупнейших свалок рядом с Можгой. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

За 25 лет свалка разрослась на несколько гектаров. Скопилось 650 т мусора, часть которого уже поросла травой.

Ликвидацию свалки регоператор начал вместе с муниципальными властями. На месте сначала работают экскаваторы, а затем к ним подключаются ломовозы.

«Свалки нам достались в наследство от времён, когда не было централизованного вывоза отходов — мусор и жители, и юрлица свозили в ближайшие леса. У Можги свалка огромная — зачищаем территорию второй сезон. Чтобы было под метёлку — сделаем 60 рейсов спецтехники», — прокомментировал директор «Спецавтохозяйство» Александр Храмцовский.

Всего за текущий сезон регоператору предстоит ликвидировать свалки в Ижевске, Глазове, Завьяловском, Можгинском, Камбарском и Сарапульском районах. Планируется вывезти 1800 т мусора. 

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17:30, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
126
0
#Можга\n#Удмуртия\n#свалка\n#регоператор