Можга. Удмуртия. Регоператор начал ликвидировать одну из крупнейших свалок рядом с Можгой. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

За 25 лет свалка разрослась на несколько гектаров. Скопилось 650 т мусора, часть которого уже поросла травой.

Ликвидацию свалки регоператор начал вместе с муниципальными властями. На месте сначала работают экскаваторы, а затем к ним подключаются ломовозы.

«Свалки нам достались в наследство от времён, когда не было централизованного вывоза отходов — мусор и жители, и юрлица свозили в ближайшие леса. У Можги свалка огромная — зачищаем территорию второй сезон. Чтобы было под метёлку — сделаем 60 рейсов спецтехники», — прокомментировал директор «Спецавтохозяйство» Александр Храмцовский.

Всего за текущий сезон регоператору предстоит ликвидировать свалки в Ижевске, Глазове, Завьяловском, Можгинском, Камбарском и Сарапульском районах. Планируется вывезти 1800 т мусора.