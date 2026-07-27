Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местного жителя, который напал на знакомого и похитил его имущество. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

22-летний ижевчанин сговорился с 46-летним знакомым, чтобы совершить разбойное нападение. По плану подсудимый должен был войти в доверие к потерпевшему, напоить его алкоголем и подать сигнал соучастнику, чтобы совершить кражу.

В результате злоумышленник завёл переписку с потерпевшим и с 3 на 4 марта 2023 года приехал к нему в гости в Сарапульский район. Мужчины выпивали алкоголь, а когда собутыльник уснул, подсудимый позвал соучастника. Они избили потерпевшего металлическим предметом, связали и потребовали пароли от банковских приложений.

По данным Прокуратуры Удмуртии, злоумышленники похитили бытовую технику, мобильные телефоны, планшет и другое имущество потерпевшего на общую сумму более 430 тыс. рублей. Также обвиняемые перевели себе около 20 тыс. рублей с банковских счётов пострадавшего. Обвиняемый со злоумышленником увезли украденное на автомобиле потерпевшего в Ижевск.

По данному факту возбудили уголовное дело. Также следствие обвиняло подсудимого в легализации денег, иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления.

Верховный суд республики счёл жителя Ижевска виновным в совершении разбоя и угоне автомобиля, но не усмотрел в его действиях отмывания денег. В результате мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с подсудимого взыскали более 70 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Мобильный телефон, который использовали обвиняемые, конфисковали в собственность государства.

Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, так как мужчина заключил контракт о прохождении военной службы.