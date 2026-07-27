Касли. Челябинская область. Генеральным директором Каслинского завода архитектурно-художественного литья в Челябинской области назначен бывший руководитель литейного цеха ижевского завода «Ижсталь» Анатолий Салагор. Данное предприятие, как и «Ижсталь», входят в группу «Мечел». Об этом сообщает «Интерфакс».

Изменения в ЕГРЮЛ внесли 24 июля. До назначения нового руководителя функции единоличного исполнительного органа Каслинского завода с октября 2025 года выполняло московское ООО «Финком-Инвест», также связанное с группой «Мечел».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Салагор имеет большой производственный и управленческий опыт. Перед назначением он руководил литейным цехом завода «Ижсталь» в Ижевске.

Перед новым гендиректором поставлены задачи по повышению устойчивости и эффективности работы Каслинского завода, а также дальнейшему развитию бренда каслинского литья.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья основан в 1746 году. Предприятие выпускает мелкосерийную и штучную продукцию, значительная часть которой изготавливается вручную. В ассортименте завода более 1,2 тыс. изделий. С 2004 года предприятие входит в группу «Мечел».