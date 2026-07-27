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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывший руководитель литейного цеха «Ижстали» возглавил Каслинский завод художественного литья

14:50, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Бывший руководитель литейного цеха «Ижстали» возглавил Каслинский завод художественного литья
14:50, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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Источник фото: пресс-служба «Мечел»
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Анатолий Салагор назначен генеральным директором предприятия, входящего в группу «Мечел». 

Касли. Челябинская область. Генеральным директором Каслинского завода архитектурно-художественного литья в Челябинской области назначен бывший руководитель литейного цеха ижевского завода «Ижсталь» Анатолий Салагор. Данное предприятие, как и «Ижсталь», входят в группу «Мечел». Об этом сообщает «Интерфакс».

Изменения в ЕГРЮЛ внесли 24 июля. До назначения нового руководителя функции единоличного исполнительного органа Каслинского завода с октября 2025 года выполняло московское ООО «Финком-Инвест», также связанное с группой «Мечел».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Салагор имеет большой производственный и управленческий опыт. Перед назначением он руководил литейным цехом завода «Ижсталь» в Ижевске.

Перед новым гендиректором поставлены задачи по повышению устойчивости и эффективности работы Каслинского завода, а также дальнейшему развитию бренда каслинского литья.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья основан в 1746 году. Предприятие выпускает мелкосерийную и штучную продукцию, значительная часть которой изготавливается вручную. В ассортименте завода более 1,2 тыс. изделий. С 2004 года предприятие входит в группу «Мечел».

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14:50, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
61
0