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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из-за угрозы атаки БПЛА в Удмуртии ограничили работу Центра общественного здоровья Минздрава

11:40, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за угрозы атаки БПЛА в Удмуртии ограничили работу Центра общественного здоровья Минздрава
11:40, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#работа\n#ограничения
Источник фото: Яндекс карты
106
0

Приостановлено предоставление ряда услуг.

Ижевск. Удмуртия. Центр общественного здоровья Минздрава ограничил свою работу из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Напомним, что утром 27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе отражается самая массированная атака беспилотников противника за последнее время.

В связи с этим в Центре общественного здоровья Минздрава ограничили работу с пациентами. 

«Мы принимаем только по выдаче справок на оружие и строго по предварительной записи. Все остальные услуги временно приостановлены до завтрашнего дня», — заявили в Центре общественного здоровья. 

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11:40, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#работа\n#ограничения