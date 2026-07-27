Ижевск. Удмуртия. Центр общественного здоровья Минздрава ограничил свою работу из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Напомним, что утром 27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе отражается самая массированная атака беспилотников противника за последнее время.

В связи с этим в Центре общественного здоровья Минздрава ограничили работу с пациентами.

«Мы принимаем только по выдаче справок на оружие и строго по предварительной записи. Все остальные услуги временно приостановлены до завтрашнего дня», — заявили в Центре общественного здоровья.