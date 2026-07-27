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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из-за жары в Удмуртии прогнозируют третий класс пожароопасности

09:40, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за жары в Удмуртии прогнозируют третий класс пожароопасности
09:40, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Удмуртия\n#погода\n#пожароопасность\n#жара
Источник фото: ИА «Сусанин»
125
0

При такой погоде малейшая искра может быстро стать крупным лесным или ландшафтным пожаром.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прогнозируется 3 класс пожароопасности. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС.

Это связано с установлением экстремально жаркой погоды с температурой до +35...+36 градусов по Цельсию. При такой жаре сухая трава и ветер за пару минут могут превратить любую искру в крупный ландшафтный или лесной пожар.

В такую погоду жителям Удмуртии запрещают разводить костры и сжигать мусор на дачных участках и в лесах, бросать непотушенные спички и окурки, оставлять стеклянную тару на солнце.

При отдыхе у водоёма можно купаться лишь в разрешённых местах, нельзя оставлять детей у воды без присмотра, не стоит заходить в воду в пьяном состоянии. Отмечается, что резкий перепад температур на солнцепёке может спровоцировать судороги и потерю сознания.

Жителям Удмуртии рекомендуют не находиться долго под прямыми лучами с 11:00 до 17:00. Также следует пить больше воды, не менее 2 л в сутки, и носить светлую одежду и головные уборы. 

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09:40, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Удмуртия\n#погода\n#пожароопасность\n#жара