Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прогнозируется 3 класс пожароопасности. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС.

Это связано с установлением экстремально жаркой погоды с температурой до +35...+36 градусов по Цельсию. При такой жаре сухая трава и ветер за пару минут могут превратить любую искру в крупный ландшафтный или лесной пожар.

В такую погоду жителям Удмуртии запрещают разводить костры и сжигать мусор на дачных участках и в лесах, бросать непотушенные спички и окурки, оставлять стеклянную тару на солнце.

При отдыхе у водоёма можно купаться лишь в разрешённых местах, нельзя оставлять детей у воды без присмотра, не стоит заходить в воду в пьяном состоянии. Отмечается, что резкий перепад температур на солнцепёке может спровоцировать судороги и потерю сознания.

Жителям Удмуртии рекомендуют не находиться долго под прямыми лучами с 11:00 до 17:00. Также следует пить больше воды, не менее 2 л в сутки, и носить светлую одежду и головные уборы.