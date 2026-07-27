Тверь. Тверская область. Три спасённые в Удмуртии маленькие медведицы подросли. Об этом сообщает Центр спасения медвежат-сирот.

Напомним, что в конце марта 2026 года в Кезском районе нашли трёх маленьких осиротевших медведиц. Их назвали Карамелька, Коврижка и Плюшка и передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

В середине апреля, когда медведицы подросли и научились есть из мисок, их переселили в новый просторный лесной вольер.

С тех пор Плюшка, Карамелька и Коврижка выросли ещё больше и стали подростками. Они активно исследуют новые территории и научились залезать на деревья.

Теперь при любом неизвестном звуке медвежата быстро забираются на верхушки деревьев и спускаются только тогда, когда почувствуют, что опасности нет. Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот отмечают, что такое оборонительное поведение очень важно в жизни всех диких животных. Страх перед любой опасностью позволяет им выживать.