Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 27 июля, местами по Удмуртии ожидается опасное явление — сильная жара. Как сообщает удмуртский Гидрометцентр, в дневные часы температура воздуха может достигать +35…+36°С.

Сильной жарой считается температура воздуха +35°С и выше. В таких условиях возрастает риск тепловых ударов, обезвоживания и обострения хронических заболеваний, особенно у пожилых людей и детей.

Специалисты рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую одежду и головные уборы. Также следует быть внимательными при обращении с огнём — в жаркую и сухую погоду любое возгорание может быстро распространиться на большие территории.