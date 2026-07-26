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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии ожидается сильная жара до +36 градусов

17:49, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии ожидается сильная жара до +36 градусов
17:49, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жара
Источник фото: ИА «Сусанин»
62
0

МЧС предупреждает об опасном явлении и призывает соблюдать осторожность.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 27 июля, местами по Удмуртии ожидается опасное явление — сильная жара. Как сообщает удмуртский Гидрометцентр, в дневные часы температура воздуха может достигать +35…+36°С.

Сильной жарой считается температура воздуха +35°С и выше. В таких условиях возрастает риск тепловых ударов, обезвоживания и обострения хронических заболеваний, особенно у пожилых людей и детей.

Специалисты рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую одежду и головные уборы. Также следует быть внимательными при обращении с огнём — в жаркую и сухую погоду любое возгорание может быстро распространиться на большие территории.

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17:49, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жара