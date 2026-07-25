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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Уве неизвестный похитил щебень, предназначенный для ремонта дорог

17:20, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Уве неизвестный похитил щебень, предназначенный для ремонта дорог
17:20, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
275
0
#Ува\n#Удмуртия\n#кража
Источник фото: администрация Увинского района
275
0

Муниципалитет просит вернуть похищенное на место.

Ува. Удмуртия. В Уве мужчина похитил часть щебня, который нужен для ремонта дорог. Об этом сообщает администрация Увинского района.

Днём в посёлке Ува мужчина подъехал на машине к стройматериалам, которые были свалены в горы на обочине дороги. Их привезли для дальнейшего ремонта дорог в населённом пункте. Неизвестный достал из багажника ведро и лопату и насыпал себе часть стройматериалов. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения.

Администрация Увинского района просит злоумышленника вернуть щебень на место, чтобы не привлекать к делу правоохранительные органы. 

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17:20, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
275
0
#Ува\n#Удмуртия\n#кража