Ува. Удмуртия. В Уве мужчина похитил часть щебня, который нужен для ремонта дорог. Об этом сообщает администрация Увинского района.

Днём в посёлке Ува мужчина подъехал на машине к стройматериалам, которые были свалены в горы на обочине дороги. Их привезли для дальнейшего ремонта дорог в населённом пункте. Неизвестный достал из багажника ведро и лопату и насыпал себе часть стройматериалов. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения.

Администрация Увинского района просит злоумышленника вернуть щебень на место, чтобы не привлекать к делу правоохранительные органы.