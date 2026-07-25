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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске возбудили уголовное дело после наезда электросамокатчика на женщину

16:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске возбудили уголовное дело после наезда электросамокатчика на женщину
16:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#уголовное дело
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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0

Пострадавшую госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. По факту наезда электросамоката на женщину в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, что 23 июля в Ижевске на тротуаре по улице Ленина 14-летний водитель электросамоката наехал на 45-летнюю женщину. Пешеход получила травмы, её доставили в медучреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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16:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#уголовное дело