Ижевск. Удмуртия. По факту наезда электросамоката на женщину в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Напомним, что 23 июля в Ижевске на тротуаре по улице Ленина 14-летний водитель электросамоката наехал на 45-летнюю женщину. Пешеход получила травмы, её доставили в медучреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.