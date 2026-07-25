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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Основной объём работ по благоустройству набережной в Малой Пурге завершат к концу июля

14:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Основной объём работ по благоустройству набережной в Малой Пурге завершат к концу июля
14:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная
Источник фото: vk.ru (Александр Деев)
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Из-за продолжительных дождей с 13 по 19 июля работы откладывали.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге возобновили благоустройство набережной. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Деев.

Напомним, благоустройство набережной стартовало в начале июля. Подрядчик расчистил берег от травы и кустов, закрутил винтовые сваи и частично сделал каркас.

Из-за продолжительных дождей с 13 по 19 июля работу отложили, но с 20 июля рабочие вновь вышли на объект.

Сейчас подрядчик собирает металлокаркас — основу будущего общественного пространства. Эти работы планируется завершить до конца недели, а затем строители приступят к обшивке лиственницей и установке малых архитектурных форм. На набережной появится пергола, скамейки и велопарковка.

На неделе с 27 июля по 2 августа основной объем работ будет завершён.

Александр Деев просит местных жителей набраться терпения и не подпускать детей к стройплощадке. 

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14:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная