Из-за продолжительных дождей с 13 по 19 июля работы откладывали.
Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге возобновили благоустройство набережной. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Деев.
Напомним, благоустройство набережной стартовало в начале июля. Подрядчик расчистил берег от травы и кустов, закрутил винтовые сваи и частично сделал каркас.
Из-за продолжительных дождей с 13 по 19 июля работу отложили, но с 20 июля рабочие вновь вышли на объект.
Сейчас подрядчик собирает металлокаркас — основу будущего общественного пространства. Эти работы планируется завершить до конца недели, а затем строители приступят к обшивке лиственницей и установке малых архитектурных форм. На набережной появится пергола, скамейки и велопарковка.
На неделе с 27 июля по 2 августа основной объем работ будет завершён.
Александр Деев просит местных жителей набраться терпения и не подпускать детей к стройплощадке.
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