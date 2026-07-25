Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге возобновили благоустройство набережной. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Деев.

Напомним, благоустройство набережной стартовало в начале июля. Подрядчик расчистил берег от травы и кустов, закрутил винтовые сваи и частично сделал каркас.

Из-за продолжительных дождей с 13 по 19 июля работу отложили, но с 20 июля рабочие вновь вышли на объект.

Сейчас подрядчик собирает металлокаркас — основу будущего общественного пространства. Эти работы планируется завершить до конца недели, а затем строители приступят к обшивке лиственницей и установке малых архитектурных форм. На набережной появится пергола, скамейки и велопарковка.

На неделе с 27 июля по 2 августа основной объем работ будет завершён.

Александр Деев просит местных жителей набраться терпения и не подпускать детей к стройплощадке.